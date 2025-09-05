Polícia Civil prende homem suspeito por descumprimento de medida protetiva em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Mossoró cumpriram, nesta quinta-feira (04), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 40 anos, suspeito de descumprir medida protetiva de urgência, ocorrido na cidade de Mossoró.

De acordo com as investigações, o suspeito violou a proibição de contato e aproximação em relação à vítima, enviando mensagens e comparecendo ao seu local de trabalho. A medida protetiva havia sido concedida para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Com base nas informações obtidas, a equipe da DEAM realizou diligências, localizando e prendendo o suspeito. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.