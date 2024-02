Polícia Civil prende homem por violência doméstica em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Mossoró (DEFD), com o apoio da Divisão de Polícia Civil do Oeste (DIVIPOE) e da 2ª Delegacia Regional, deram cumprimento, na quinta-feira (15), a um mandado de prisão definitiva em desfavor de um homem pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele foi preso em Mossoró.

A prisão aconteceu dentro de uma agência do Banco do Brasil, no momento em que o indivíduo saía da instituição bancária. O preso foi conduzido à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), onde foram realizados os procedimentos de praxe e, logo em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS