Polícia Civil prende homem por homicídio em Mossoró

Policiais civis da 10ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP/Mossoró), com o apoio da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC), deram cumprimento, nesta quinta-feira (20), a três mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação que apura as circunstâncias do homicídio de Paulo Ruan Vieira Costa, ocorrido no dia 21 de maio deste ano, no bairro Planalto 13 de Maio.

Durante as buscas, em um dos alvos, foi encontrado um indivíduo de 24 anos que estava foragido pela prática de homicídio cometido na cidade de Areia Branca/RN. Com o homem, também foi encontrada uma quantidade razoável de drogas fracionadas, tendo sido autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Alguns celulares foram apreendidos e serão analisados na continuidade das investigações acerca do homicídio que teve como vítima Paulo Ruan Vieira Costa, que foi morto em via pública.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.