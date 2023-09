Polícia Civil prende homem por homicídio em Mossoró

Policiais civis da 10ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (Mossoró) deram cumprimento, nesta quinta-feira (28), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, 33 anos, acusado por homicídio. A prisão foi realizada em Mossoró.

De acordo com a investigação, em 24 de novembro de 2022, o homem teria cometido o homicídio contra Kerginaldo Carlos de Oliveira, atingido com um disparo de arma de fogo em um posto de gasolina localizado no bairro Nova Betânia. A vítima era vigilante do estabelecimento e estava trabalhando no momento do crime.

O inquérito policial foi concluído e remetido ao Poder Judiciário. O Ministério Público, por sua vez, ofereceu denúncia contra o suspeito. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS