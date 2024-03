Polícia Civil prende homem por homicídio em Assú

Policiais civis da 97ª Delegacia de Polícia (DP Assú) deflagraram, na terça-feira (05), a “Operação Hígia”, que objetivou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 22 anos, pelo crime de homicídio praticado no dia 31 de dezembro de 2023, no Centro do município de Assú. A prisão aconteceu em Assú.

Além do mandado de prisão cumprido, a Polícia Civil também cumpriu três mandados de busca e apreensão, oportunidade em que foram apreendidos objetos relacionados ao crime.

O crime:

Cleiber Ariel Varela da Rocha, de 24 anos, foi vítima de um homicídio a facadas enquanto caminhava em via pública. Na ocasião, ele foi golpeado na barriga.

A Operação Hígia, que faz alusão à deusa grega da limpeza, tem como objetivo fazer uma varredura nos criminosos residentes na cidade de Assú.

O preso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS