Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável na Grande Natal

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Parnamirim (DPCA/Parnamirim), com o apoio da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência de Parnamirim (DEPID/Parnamirim) e da 88ª Delegacia de Polícia de Touros (88ª DP), deu cumprimento, nesta segunda-feira (14), a um mandado de prisão preventiva contra um homem de 43 anos, investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável. O mandado foi cumprido no município de Touros, no litoral norte do estado.

De acordo com as investigações, o suspeito teria praticado atos libidinosos contra duas crianças, de aproximadamente 11 e 06 anos de idade, netas de sua ex-companheira. Os abusos teriam ocorrido no ano de 2022, no município de Parnamirim, na Grande Natal.

Em respeito às normas legais e aos princípios da dignidade humana, a Polícia Civil do RN informa que não irá divulgar a identidade do custodiado, tampouco das vítimas, com o objetivo de preservar os familiares e resguardar a intimidade das crianças envolvidas.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A PCRN reitera seu compromisso com a proteção da infância e da adolescência e solicita que denúncias de crimes dessa natureza continuem sendo feitas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.