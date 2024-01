Polícia Civil prende homem foragido por homicídio em Parnamirim

Policiais civis da 11ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Parnamirim (DHPP), com apoio da 7ª Delegacia de Polícia Civil de Goiânia e DHPP, ambas do Estado de Goiás, deram cumprimento a um mandado de prisão temporária, na cidade de Goiânia/GO, em desfavor de um homem, de 29 anos, suspeito por homicídio. O crime foi cometido no dia 07 de maio de 2017, contra Lilia Carla das Chagas Silva, de 25 anos, em Parnamirim/RN.

De acordo com as investigações, a vítima sofreu violência sexual e foi executada com mais de doze facadas. O suspeito teria entrado na sua residência pelo telhado. O corpo da vítima foi encontrado por familiares que notaram o seu sumiço.

A equipe de investigação da DHPP/Parnamirim insistiu em novas diligências e obteve informações que levaram à autoria do crime. O autor já havia se evadido para o Estado de Goiás, onde pretendia levar a vida normalmente. No dia 29/12/2023 representou-se pela prisão do suspeito e no mesmo dia, com apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás (7ª DP de Goiânia e DHPP), foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

O suspeito, ao ser capturado e levado para que os procedimentos legais fossem realizados, confessou a prática do crime e forneceu todos os detalhes de sua execução.

O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

