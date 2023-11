Polícia Civil prende homem em flagrante por violência doméstica

Policiais civis da Delegacia de Plantão de Atendimento a Grupos de Vulneráveis (DPAGV), com o apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (20), um homem suspeito por violência doméstica. A prisão foi realizada no município de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal.

O homem, que é policial militar da reserva, teria ameaçado de morte a sua esposa e o seu filho, dizendo que tiraria a vida de ambos com a arma da corporação. Além disso, ele teria quebrado o aparelho celular dela e cometido injúria.

As vítimas deixaram a residência da família e foram levadas à delegacia, onde prestaram depoimento. Foram solicitadas às Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) ao judiciário e realizadas as medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha.

Para a prisão, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), com o seu negociador, também estiveram presentes no local, junto com a Polícia Civil. Uma arma de fogo e munições foram apreendidas.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.