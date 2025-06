Polícia Civil prende homem em flagrante por violência doméstica em Assú

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Assú, com apoio da 97ª Delegacia de Polícia (DP) de Assú, prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (09), um homem de 23 anos, pela suspeita na prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria, violação de domicílio e dano, todos no contexto de violência doméstica.

De acordo com as investigações, o suspeito teria agredido fisicamente a própria irmã, que procurou a delegacia apresentando diversas marcas de lesões pelo corpo. Diante da gravidade dos fatos, diligências foram imediatamente realizadas, as equipes localizaram e prenderam o suspeito na residência de sua mãe, no bairro Dom Elizeu.

O homem já havia sido preso em flagrante em duas ocasiões anteriores por porte ilegal de arma de fogo, nos dias 9 de novembro de 2024 e 19 de março de 2025, sendo liberado pela Justiça nas duas ocasiões.

Após ser conduzido à delegacia para os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.