Polícia Civil prende homem em flagrante por roubo e apreende adolescentes em Assú

Policiais civis da 97ª Delegacia de Polícia (DP) de Assú prenderam em flagrante, na segunda-feira (29), um homem de 18 anos, suspeito de cometer crime de roubo, e apreenderam dois adolescentes envolvidos na ação criminosa.

De acordo com as investigações, assim que o crime ocorreu, a equipe da 97ª DP tomou conhecimento do fato e deu início às diligências, que resultaram na localização e prisão em flagrante do suspeito, além da apreensão dos adolescentes.

Os suspeitos foram apresentados na delegacia para os procedimentos legais cabíveis e ficaram a disposição da Justiça.