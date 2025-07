Polícia Civil prende homem em flagrante por receptação qualificada em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró, em conjunto com a Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (DEFD) de Mossoró, prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (18), um homem de 20 anos, suspeito da prática do crime de receptação qualificada, ocorrido na cidade de Mossoró.

De acordo com as investigações, o suspeito, proprietário de um estabelecimento comercial, estaria vendendo em sua loja um produto de origem ilícita. A apuração teve início após a DEFD receber o registro de ocorrência de uma vítima de estelionato, que foi enganada por meio do golpe do “falso PIX”. Na ocasião, a vítima teve equipamentos subtraídos e forneceu informações que permitiram à equipe identificar o paradeiro de um dos itens.

Com base nas informações repassadas, as equipes da DEFUR e DEFD diligenciaram até o estabelecimento comercial em Mossoró, onde encontraram o equipamento sendo vendido por R$ 1.500,00. No local, foi constatada a irregularidade e o proprietário recebeu voz de prisão em flagrante.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento às duas delegacias. Em sua declaração, ele afirmou ter adquirido o equipamento, avaliado em mais de R$ 2.500,00, por apenas R$ 300,00. Após a compra, o produto foi disponibilizado para venda tanto na loja física quanto por meio de uma plataforma de comércio eletrônico.

O homem foi autuado por receptação qualificada e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça. As investigações prosseguem no intuito de identificar e responsabilizar o autor do golpe de estelionato, que ainda não foi localizado.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate à criminalidade e orienta a população a evitar a aquisição de produtos de origem duvidosa ou com valores muito abaixo do praticado no mercado e solicita que informações que possam auxiliar nas investigações sejam repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.