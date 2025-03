Polícia Civil prende homem condenado por tentativa de roubo em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró cumpriram mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória, expedida pelo Poder Judiciário, na manhã desta segunda-feira (24), contra um homem de 39 anos, condenado pela prática do crime de tentativa de roubo.

De acordo com as investigações, o crime teria ocorrido em fevereiro de 2022, no bairro Planalto Treze de Maio, em Mossoró. Na ocasião, o homem teria anunciado o assalto utilizando uma arma branca, exigindo o telefone celular da vítima. No entanto, a ação criminosa foi contida e ele acabou sendo preso em flagrante por policiais militares que atuavam na região.

A prisão foi realizada no bairro Sumaré, em Mossoró. O homem foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.