Polícia Civil prende homem condenado por homicídio em Patu

Policiais civis da 7ª Delegacia Regional (DR) de Patu cumpriram, no último sábado (20), um mandado de prisão condenatória contra um homem de 69 anos, condenado pela prática do crime de homicídio.

Diligências foram realizadas pela equipe, que localizou e prendeu o suspeito em uma residência localizada no bairro Centro, em Patu.

O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado à Cadeia Pública de Caraúbas, onde permanecerá à disposição da Justiça.