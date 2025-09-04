Polícia Civil prende ex-prefeito condenado por lavagem de capitais em Patu

Policiais civis da 71ª Delegacia de Polícia (DP) de Patu, com apoio da 7ª Delegacia Regional (DR) de Patu, cumpriram, nesta quarta-feira (03), mandado de prisão definitiva contra o ex-prefeito de Patu Possidônio Queiroga da Silva Neto, o “Popó”, de 66 anos, condenado pelos crimes de lavagem de capitais, supressão de documento público e crime de responsabilidade dos prefeitos.

A ordem judicial decorre de sentença transitada em julgado em processo que tramitou na Justiça Federal de Pau dos Ferros/RN, que resultou na condenação do ex-gestor a mais de 11 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O ex-prefeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Apodi.