Polícia Civil prende envolvidos em esquema de envio de drogas via Correios em Caraúbas

PC/ASSECOM

Policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC/Mossoró), com o apoio da 75ª DP de Caraúbas e do setor de segurança dos Correios, prenderam nesta terça-feira (02) três envolvidos com o transporte de drogas em encomendas. A prisão, que resultou na apreensão de dois quilos de maconha, aconteceu no município de Caraúbas.

Através dos Correios, a encomenda estava sendo monitorada a todo momento pela DENARC. Assim que a mercadoria foi entregue, os policiais abordaram o autor e no pacote havia cerca de dois quilos de maconha. Já em outro endereço, foram apreendidos maconha, crack, cocaína, loló, um revólver cal. .38, munições, uma espingarda de pressão e mais R$ 514,00 em espécie. Três homens foram presos na operação.