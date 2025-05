Polícia Civil prende em flagrante mãe e filho por tráfico de drogas em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Mossoró prenderam em flagrante, na manhã desta sexta-feira (16), um homem de 37 anos e uma mulher de 55 anos, pela suspeita na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na cidade de Mossoró, região Oeste Potiguar.

De acordo com as investigações, mãe e filho estariam atuando juntos no comércio ilícito de entorpecentes, utilizando uma boca de fumo localizada em uma comunidade da cidade, voltada principalmente à venda de crack para usuários em situação de vulnerabilidade social. A equipe da DENARC já vinha monitorando o homem há meses.

Em 2024, foi instaurado um inquérito policial contra o suspeito, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Na ocasião, ele conseguiu fugir, descartando os entorpecentes e evitando o flagrante.

Durante diligências, os agentes adotaram uma nova estratégia, onde passaram a monitorar a movimentação no local e abordaram um usuário logo após a compra de drogas. Com ele foi apreendida uma pedra de crack. Conduzido à delegacia, o usuário confirmou que havia adquirido o entorpecente no ponto investigado e reconheceu o suspeito por meio de fotografia.

Com base nas informações obtidas, as equipes foram até o imóvel e localizaram mais entorpecentes, confirmando a prática do tráfico. A mãe do suspeito também foi flagrada guardando drogas para comercialização, o que caracterizou sua associação ao crime. Ela era conhecida na região como “Vovozinha do Tráfico”.

Ambos foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia para os procedimentos legais. A mulher também foi autuada pelos crimes de desacato, desobediência e resistência. Após os trâmites, os dois foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.