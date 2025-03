Polícia Civil prende em flagrante casal por tráfico de drogas em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada de Narcóticos de Mossoró (DENARC) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (18), um casal suspeito da prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico.

De acordo com as investigações, o casal era responsável pela venda de entorpecentes na região do Pirrichil, em Mossoró. Além disso, foi constatado que eles participavam de uma organização criminosa e já tinham sido alvo de uma busca e apreensão em dezembro de 2024.

Durante a realização das diligências, os policiais da DENARC apreenderam no imóvel porções de maconha e cocaína. Eles foram conduzidos à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.