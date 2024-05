Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas em Areia Branca

Policiais civis da 42ª Delegacia de Areia Branca e Porto do Mangue (42ª DP) prenderam em flagrante, na noite de quarta-feira (22), dois homens, um de 21 anos e o outro de 45 anos, pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As prisões foram realizadas no município de Areia Branca, região da Costa Branca.

Segundo as investigações, um dos suspeitos já tinha um mandado de prisão expedido pelo crime de homicídio e foi capturado enquanto comercializava entorpecentes nas imediações da rua Desembargador Silvério, em Areia Branca/RN. Ao visualizar a chegada da Polícia Civil, ele tentou fugir para o interior do imóvel utilizado como ponto de venda de drogas.

Na ação, foram apreendidas grandes quantidades de substâncias entorpecentes, incluindo 100 pedras de crack e 96 porções de maconha, ambas prontas para venda. Além das drogas, foram confiscados outros objetos e equipamentos utilizados na atividade criminosa.

Durante a abordagem, os suspeitos resistiram à prisão. A ação contou com o apoio da Divisão de Polícia do Oeste de Mossoró (DIVPOE). Os detidos foram encaminhados à 42ª Delegacia, onde foram feitos os procedimentos legais, incluindo o registro da prisão em flagrante. Posteriormente, foram submetidos a exames de corpo de delito e encaminhados ao sistema prisional, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.