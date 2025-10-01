Polícia Civil prende dois suspeitos responsáveis por tribunal de crime no RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da 55ª Delegacia de Polícia de São Miguel (55ª DP), deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (30), a “Operação Proditio”, que resultou na prisão de dois indivíduos ligados a uma facção criminosa de atuação interestadual. Um deles foi preso por tráfico de drogas. Outras quatro pessoas seguem foragidas.

De acordo com as investigações, os presos e os foragidos são responsáveis por um tribunal do crime que culminou no sequestro, cárcere privado, tortura, execução e ocultação do cadáver do jovem Eberson Geraldo da Silva. O corpo foi localizado em avançado estado de decomposição no lixão da cidade no início deste mês.

A apuração conduzida pela Polícia Civil identificou o modus operandi do grupo, conseguindo apontar o mandante, o executor e os responsáveis pelo apoio logístico, incluindo aqueles que cavaram a cova, atraíram a vítima e auxiliaram no transporte e ocultação do corpo.

O desaparecimento ocorreu em 04 de setembro e, dez dias depois, foi confirmado como homicídio qualificado com ocultação de cadáver, após o encontro do corpo no dia 14. O caso causou grande comoção entre a população serrana, que clamava por justiça.

O termo “Proditio”, do latim, significa “traição” e reflete o que de fato ocorreu com a vítima, que mantinha uma relação de aparente amizade com os seus algozes.

A operação contou com o apoio da 4ª Delegacia Regional de Pau dos Ferros, do 4º Núcleo de Investigação Qualificada (NIQ), da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Pau dos Ferros, da 7ª Delegacia Regional e da 8ª Delegacia Regional de Alexandria.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça que a colaboração da sociedade é fundamental para o avanço das investigações. Informações podem ser repassadas, de forma anônima e segura, pelo Disque Denúncia 181.