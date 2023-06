Polícia Civil prende dois suspeitos por furto de celulares em Mossoró

Policiais civis de plantão na Delegacia Móvel, no Pingo do Meio Dia, prenderam em flagrante, neste sábado (03), dois suspeitos por furto de aparelhos celulares. A associação criminosa, com origem em Natal, deslocou-se até Mossoró para praticar furtos durante um evento realizado no município. No entanto, o grupo estava sob investigação e era monitorado pela polícia. Quando dois dos suspeitos se aproximaram de um veículo para ocultar objetos furtados, os policiais realizaram a sua prisão em flagrante.

Os aparelhos celulares apreendidos durante a ação serão devolvidos aos seus proprietários após a realização dos procedimentos cabíveis. Os dois suspeitos presos foram conduzidos à delegacia e, posteriormente, encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.