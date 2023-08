Polícia Civil prende dois suspeitos em flagrante por tráfico de drogas em Patu

Policiais civis da 71ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Patu) deram cumprimento, nesta quarta-feira (09), a um mandado de busca e apreensão na residência de dois homens, 25 e 30 anos, em Patu.

No decorrer das diligências, foram encontrados e apreendidos entorpecentes, aparelhos celulares e dinheiro. Em razão disso, os dois suspeitos foram presos e autuados em flagrante por tráfico de drogas. Além disso, foram cumpridos mandados de prisão temporária em desfavor de ambos.

A ação também contou com o apoio de equipes da 73ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Umarizal) e da 74ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Almino Afonso).

Os dois suspeitos foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. Os mandados de prisão temporária foram expedidos pela Vara Única da Comarca de Patu, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.