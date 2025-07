Polícia Civil prende dois homens suspeitos de roubo em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV) de Mossoró deram cumprimento, nesta terça-feira (22), a dois mandados de prisão preventiva em desfavor de dois homens, suspeitos da prática do crime de roubo ocorrido no município de Mossoró.

De acordo com as investigações, o crime foi registrado no dia 15 de maio de 2025, por volta das 19h, quando três vítimas foram abordadas por dois homens armados. Na ocasião, foram subtraídos bens pessoais, incluindo uma motocicleta Honda CG 160 Start, dois aparelhos celulares e um capacete.

Diligências foram realizadas pela equipe da DEPROV, que localizou e prendeu os suspeitos. Além deste caso, os suspeitos também foram indiciados por outros dois roubos a veículos, registrados em um intervalo de aproximadamente um mês.

Os homens foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde permaneceram à disposição da Justiça.