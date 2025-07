Polícia Civil prende dois homens foragidos da Justiça em Mossoró

Policiais civis da Divisão de Polícia Civil do Oeste (DIVIPOE), em ação conjunta com a 73ª Delegacia de Polícia (DP) de Umarizal, prenderam, na manhã deste sábado (28), dois homens, de 25 e 63 anos, que estavam com mandados de prisão em aberto. A ação foi realizada em uma residência localizada no bairro Alto Sumaré, em Mossoró-RN.

De acordo com os policiais, um dos suspeitos responde pelo crime de promover jogos de azar. Já o segundo, possui antecedentes por roubo, receptação, falsa identidade e furto. As investigações apontaram que ambos estariam escondidos em uma residência, que também estaria sendo utilizada como ponto de armazenamento de armas de fogo e entorpecentes.

Durante as diligências, as equipes visualizaram um dos foragidos nos arredores da casa. Ao notar a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir para o interior do imóvel, mas foi rapidamente contido pelos agentes.

No local, além dos dois homens procurados pela Justiça, foram encontrados outros quatro suspeitos, além da apreensão de materiais ilícitos, incluindo drogas, munições e armamentos.

Todos os suspeitos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.