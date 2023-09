Polícia Civil prende condenado por porte ilegal de arma de fogo em Mossoró

Policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) deram cumprimento, nesta quinta-feira (14), a um mandado de prisão definitiva em desfavor de um homem, 26 anos, condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele foi preso no bairro Presidente Costa e Silva, em Mossoró.

O mandado de prisão foi expedido pela 3ª Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Mossoró, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN). O homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.