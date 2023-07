Polícia Civil prende casal por tráfico de drogas em Patu

Policiais Civis da 71ª Delegacia de Policia Civil (Patu) prenderam, na tarde desta quinta (20), em flagrante, um casal que estava transportando drogas, no município de Patu, na região do Oeste Potiguar. Na ocasião, foram presos um homem, de 46 anos, e uma mulher, de 30 anos.

O casal era investigado pela equipe da Polícia Civil e durante uma abordagem foi encontrada uma quantidade de droga sendo transportada.

Contra o casal, existiam mandados de prisão temporária, bem como um mandado de busca e apreensão, o qual foi cumprido na sequencia na residência do casal com o apoio do Grupo Tático Operacional (GTO – PM/RN), ocasião em que foi encontrada certa quantidade de drogas avaliadas em R$ 10 mil, além de munições. Também foram apreendidos aparelhos celulares e dinheiro.

Além do cumprimento dos mandados de prisão temporária, o casal foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como posse ilegal de munições.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.