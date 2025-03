Polícia Civil prende casal por estelionato em Caicó

Policiais civis da 46ª Delegacia de Polícia (DP) de Caicó cumpriram mandados de prisão preventiva, expedidos pelo Poder Judiciário, na tarde desta terça-feira (25), contra um homem de 41 anos e uma mulher de 38 anos, pela suspeita da prática do crime de estelionato mediante fraude eletrônica.

De acordo com as investigações, o casal praticava a ação criminosa utilizando as redes sociais para realizar a suposta venda de eletrodomésticos. Na ocasião, eles solicitavam os pagamentos adiantados para garantia e frete. Após receberem os valores, os suspeitos bloqueavam as vítimas nas redes sociais, impossibilitando qualquer contato.

Durante a realização das diligências, os policiais da 46ª DP identificaram os suspeitos e, na sequência, realizaram a prisão do casal no município de São Gonçalo do Amarante. A ação contou ainda com o apoio do 3º Núcleo de Investigação Qualificada (NIQ) e da 21ª Delegacia de Polícia (DP) de São Gonçalo do Amarante.

Eles foram conduzidos à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.