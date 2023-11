Polícia Civil prende acusado por homicídio em Mossoró

Policiais civis da 10ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (Mossoró), em apoio prestado a 14ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (Ceará-Mirim), deram cumprimento, nesta segunda-feira (20), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, 23 anos, acusado por homicídio. A prisão foi realizada em Mossoró.

O crime ocorreu em 08/12/2019, no Sítio Tamanduá, zona rural de Ceará-Mirim/RN. A vítima, Sebastião Tavares de Souza Junior, de 24 anos, foi morta após tentar separar uma briga de casal.

O preso, que supostamente estava agredindo a sua namorada, atacou Sebastião com golpes de faca. Apesar do socorro recebido, a vítima faleceu no Hospital Dr. Percílio Alves, no Centro de Ceará-Mirim/RN, em decorrência dos ferimentos.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará a disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS