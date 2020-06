Polícia Civil participa de Força-Tarefa em Mossoró

A Polícia Civil participou de uma Força-Tarefa com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária da Prefeitura de Mossoró, nesta terça-feira (02), que teve como objetivo fiscalizar o cumprimento das normas que restringem o funcionamento do comércio para evitar a disseminação da covid-19, na cidade de Mossoró.

O Decreto Municipal 5.675 /2020 estende o fechamento do comércio não essencial, consideradas as exceções, até o dia 04 de junho. Já o Decreto Municipal 5.676 /2020 estabelece sanções para as empresas que descumprirem as medidas de prevenção regulamentadas em determinações anteriores.

Durante a fiscalização, agentes de segurança monitoraram o cumprimento das medidas e restrições impostas pelos decretos. Os estabelecimentos que não estavam enquadrados no decreto foram fechados e outros notificados em razão de descumprimento de exigências previstas nas normas. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.

Assecom PCRN