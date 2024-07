Polícia Civil inicia investigação sobre morte de mulher em hospital de Parnamirim; namorado alega que ela se jogou do carro

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias da morte de Ana Carla Roque, 35 anos, que foi levada para o Hospital Deoclécio Marques, em Parnamirim, na manhã de domingo (28) por dois homens. De acordo com informações, eles alegaram que ela teria pulado do carro em movimento. As informações são do g1 Rn.