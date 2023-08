Polícia Civil investiga envolvimento de policial penal com facção criminosa

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), deflagrou uma operação que investiga o envolvimento de um policial penal com uma organização criminosa. Na terça-feira (15), um mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma residência no bairro do Alecrim, na Zona Leste de Natal.

A DEICOR seguirá com as investigações para tentar identificar a existência de outros responsáveis, além de produzir provas que norteiem as decisões do Poder Judiciário.

A operação contou com o apoio da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP) e também do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (SECOMS)