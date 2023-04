Polícia Civil investiga assassinato do prefeito de São José de Campestre

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte informou, por meio de nota, que logo que tomou conhecimento do homicídio que vitimou o prefeito do município de São José do Campestre, Joseilson Borges da Costa, mais conhecido como Neném Borges, de 44 anos, passou a diligenciar o caso no intuito de esclarecer o fato.

Além do local do crime ter sido feito de imediato, equipes da 6° Delegacia Regional de Polícia (6°DRP) passaram a dar apoio investigativo à delegacia do município. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está acompanhando o trabalho investigativo que vem sendo realizado desde a madrugada de hoje. O caso está sendo tratado pela instituição com a importância e prioridade que um fato de tamanha gravidade merece.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.