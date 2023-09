Polícia Civil instala equipe administrativa em Mossoró

Na manhã desta quarta-feira (27), a Polícia Civil do Rio Grande do Norte instalou parte da equipe administrativa na cidade de Mossoró. Na oportunidade, os trabalhos foram iniciados em uma reunião geral com os delegados, chefes de investigação e de cartórios das delegacias da região, a fim de discutir as melhorias necessárias de cada delegacia. A reunião também contou com a presença do delegado-geral adjunto Herlânio Cruz.

Em sua fala, a delegada-geral da PCRN, Ana Cláudia Saraiva, iniciou o encontro agradecendo os relevantes serviços prestados dos policiais civis em diversas ações deflagradas na região Oeste potiguar. Em Mossoró, de janeiro a agosto de 2023 (comparando com o mesmo período do ano passado), por exemplo, a queda de registros de mortes violentas foi superior a 45%.

Além do delegado-geral adjunto Herlânio Cruz, participaram também da reunião o diretor da Diretoria de Polícia Civil do Interior (DPCIN), delegado Marcos Geriz; o diretor da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Márcio Lemos; o diretor da Diretoria Administrativa (DA), delegado Renê Lopes; a diretora do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), delegada Paoulla Maués; e o diretor de Polícia do Oeste (DIVIPOE), delegado Alex Wagner.