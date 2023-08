Polícia Civil identifica suspeito por latrocínio e apreende adolescente

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR/Mossoró) identificaram um homem e apreenderam um adolescente, na terça-feira (15), ambos envolvidos em uma série de roubos a veículos e arrastões em residências na cidade de Mossoró. Os homens são suspeitos de um latrocínio tentado contra uma mulher, na segunda-feira (14), no bairro Nova Betânia. Na ocasião, ela foi atingida por um disparo de arma de fogo nas costas.

Após o crime, agentes da DEFUR, durante toda a semana, intensificaram as investigações através de uma série de roubos praticados por uma dupla em uma motocicleta. No decorrer das apurações, os agentes conseguiram identificar os dois. Em ato contínuo, os autores roubaram também um automóvel Honda/HRV.

Já sob custódia, os suspeitos foram reconhecidos por diversas vítimas em vários roubos realizados em datas distintas. Entretanto, apenas o adolescente foi reconhecido pelas vítimas dos roubos que ocorreram no dia 14/08/2023. Ele foi apreendido em flagrante. Já o outro suspeito, maior de idade, como não estava em situação de flagrante, prestou esclarecimentos como suposto autor em diversos Boletins de Ocorrência de roubo e no caso do latrocínio tentado. Ele foi liberado já que inicialmente não foi reconhecido pelas vítimas.

As investigações da DEFUR continuam.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.