Polícia Civil elucida homicídio contra policial militar em Areia Branca

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da 42ª Delegacia de Polícia, sediada em Areia Branca e com atuação em Porto do Mangue, concluiu as investigações da morte do Policial Militar Joab Leandro Pereira, de 40 anos, no dia 12 de junho de 2022, na praia de Upanema, no município de Areia Branca, região da Costa Branca. O acusado da morte do policial é Leonardo Maciel Gonzaga de Assis, o “Leleco”, que atualmente está preso pelo crime de tráfico de drogas e também por outro crime de homicídio.

O Crime

O policial Joab Leandro Pereira foi emboscado e executado a tiros enquanto estava pilotando uma motocicleta na praia de Upanema, em Areia Branca. A Polícia Civil iniciou as investigações com instauração de um Inquérito Policial, sendo concluído com autoria definida, através de provas e pedido de prisão preventiva para o autor do crime. Leonardo Maciel Gonzaga de Assis, o “Leleco”, também responde pelo homicídio de Lucenildo Bernardo da Silva, o “Miúdo”, de 35 anos, no dia 1º de outubro de 2021.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (SECOMS)