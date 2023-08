Polícia Civil elucida homicídio consumado e tentado em Mossoró

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através da 10ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP/Mossoró), elucidou o homicídio consumado praticado contra Antônio Vitor Bezerra de Queiroz e a tentativa de homicídio em desfavor de Valdecio Moreira do Nascimento, fato ocorrido em novembro de 2022, no bairro Rincão, em Mossoró.

Segundo a investigação, em 10 de novembro de 2022, Antônio Vitor e Valdecio Moreira sofreram disparos de arma de fogo de indivíduos que estavam em um veículo, do tipo Fox, de cor branca. A investigação também concluiu que o crime foi motivado por uma demonstração de poder de uma milícia que atua na região.

O Inquérito Policial foi concluído, tendo um dos autores do crime sido indiciado pela Polícia Civil, denunciado pelo Ministério Público, bem como teve sua prisão decretada pelo Poder Judiciário. Trata-se de Expedito Caetano Leite, de 36 anos, que está foragido.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (SECOMS)