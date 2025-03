Polícia Civil elucida duplo homicídio ocorrido em Felipe Guerra

Policiais civis da 57ª Delegacia de Polícia de Apodi (57ª DP), com apoio da Delegacia Municipal de Fortim (CE) e do Núcleo Operacional de Aracati, deram cumprimento, nesta quinta-feira (13), a um mandado de prisão preventiva contra um homem de 28 anos, suspeito de envolvimento em um duplo homicídio. A ordem judicial foi expedida pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Norte.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em 2021, na cidade de Felipe Guerra. Na ocasião, Na ocasião, Antônia Geides de Góis e Silva, de 65 anos, e Paulo Wictor de Góis e Silva, de 35, foram mortos a tiros. O homem preso teria cometido o crime em conjunto com outro suspeito, que segue foragido. Após diligências investigativas, os policiais civis da 57ª DP, com o apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará, localizaram o suspeito no município de Fortim (CE) e realizaram sua captura.

O investigado foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações prosseguem com o objetivo de localizar o segundo envolvido no crime.