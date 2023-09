Polícia Civil elucida crime de homicídio em Mossoró; homens estão foragidos

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através da 10ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP/Mossoró), elucidou um homicídio contra Roberto Duarte da Silva Junior, ocorrido em junho deste ano, no bairro Bom Jesus, em Mossoró.

Segundo a investigação da Polícia Civil, na madrugada de 11 de junho, Roberto Duarte foi vítima de golpes de arma branca (peixeras) que ocasionaram sua morte algumas horas depois de ter chegado ao hospital ainda com vida. As diligências também concluíram que o crime foi motivado em razão de uma discussão banal que antecedeu o evento criminoso. Dois indivíduos, agindo em comunhão de esforços, golpearam a vítima que faleceu após ter sido socorrida.

O Inquérito Policial (IP) foi concluído, tendo os dois autores do crime sido indiciados pela Polícia Civil, denunciados pelo Ministério Público, bem como tiveram a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário. Trata-se de Roberto Cosme Viturino, de 33 anos, e de Maycon Jonh Fernandes Silva, de 27 anos. Ambos estão foragidos.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Portal Grande Ponto