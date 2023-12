Polícia Civil elucida assassinato de prefeito de São José de Campestre

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte vai divulgar, na manhã desta terça-feira (26), informações sobre a investigação e a autoria do assassinato de Joseilson Borges da Costa, conhecido como “Neném Borges”, prefeito de São José de Campestre, fato que ocorreu no dia 18 de abril de 2023.

As informações serão prestadas na Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), às 11h30. Segundo a Polícia Civil, a investigação é considerada de alta complexidade e foi finalizada durante a semana, resultando na comprovação da autoria do crime.

CRIME

Neném Borges foi morto com três tiros na cabeça, dentro de sua casa, em 18 de abril deste ano. Desde então, nenhuma informação foi divulgada.

Em imagens divulgadas por câmeras de segurança, é possível ver a chegada do criminoso na residência do prefeito. Nenhum bem da família foi levado, assim como também não houve outras vítimas, mesmo com a presença de familiares no local.

Cerca de 10 dias depois do crime, uma pasta contendo documentos do prefeito foi encontrada em Candelária, Zona Sul de Natal. Segundo a Polícia Civil, na época, apesar da repercussão, não foram encontradas evidências ou elementos que ajudassem na investigação entre os documentos.