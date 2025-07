Polícia Civil e Receita Federal apreendem ‘skunk’ avaliado em R$ 5 milhões no RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos de Natal (DENARC/Natal), em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil (RF), apreendeu, na madrugada desta terça-feira (22), cerca de 201 quilos de maconha do tipo “skunk”, nas proximidades do município de Mossoró, Oeste potiguar.

O entorpecente, avaliado em mais de R$ 5 milhões, estava acondicionado em gabinetes de computador, com o objetivo de dificultar a fiscalização, e era transportado em um caminhão com destino ao estado da Paraíba. A carga foi interceptada no momento em que ingressava no território potiguar.

As investigações foram iniciadas após apreensões ocorridas nos dias 4 e 10 de julho, nos estados do Amazonas, Pará e Ceará, que resultaram na retirada de cerca de 988 quilos da mesma substância de circulação. Parte desse material tinha como destino a cidade de Natal/RN.

Durante a abordagem, um homem foi preso em flagrante. A droga foi encaminhada para perícia, e as investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos na logística criminosa.

A operação integra as estratégias de atuação conjunta das forças de segurança pública e da Receita Federal no combate ao tráfico interestadual de drogas e crimes correlatos, reforçando o compromisso institucional com a proteção da sociedade.