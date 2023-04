Polícia Civil e Ministério Público firmam acordo para estreitar cooperações

Na manhã desta terça (18), a Procuradora-Geral de Justiça (PGJ), Dra. Elaine Cardoso, acompanhada do Procurador-Geral de Justiça adjunto, Dr. Gláucio Pinto Garcia, estiveram na sede da Polícia Civil do Rio Grande do Norte e foram recebidos pela delegada-geral da Polícia Civil, Dra. Ana Cláudia Saraiva, e demais gestores da instituição. Na ocasião foi assinado o acordo de cooperação técnica que possibilitará aos membros do MPRN a realizarem consultas no SINESP/PPE, desenvolvido com o objetivo de estabelecer um padrão nacional para os registros de ocorrências e procedimentos policiais.

De acordo com a chefe de Polícia Civil do Estado, delegada Ana Cláudia Saraiva, “trata-se de uma forma de dar transparência ao trabalho realizado pela polícia judiciária e um fortalecimento da ferramenta de procedimentos policiais eletrônicos utilizada pela PCRN, uma vez que a evolução da cooperação deve se dar com a perfeita integração entre os sistemas utilizados pelas instituições”.

Em sua fala, a Procuradora-Geral de Justiça, Dra. Elaine Cardoso, elogiou e reforçou a importância do diálogo e a aproximação entre os órgãos para promover uma prestação de serviço para a população mais eficiente. Na reunião, outras demandas de interesse das instituições foram tratadas para que a PCRN e o MPRN possam trabalhar de forma integrada.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (SECOMS)