Polícia Civil e Militar prendem suspeito de ameaça e lesão corporal em Pau dos Ferros

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte cumpriu, nesta terça-feira (25), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 36 anos, suspeito dos crimes de ameaça e lesão corporal praticados contra sua ex-companheira, na cidade de Pau dos Ferros. O crime ocorreu em março deste ano, e o suspeito encontrava-se foragido há cerca de oito meses.

De acordo com as investigações, a vítima procurou a delegacia no mês de março, relatando ter sido ameaçada e agredida fisicamente pelo suspeito. Os fatos foram devidamente comprovados, levando à representação pela prisão preventiva, em razão do histórico criminal do suspeito. Após a decisão judicial, o mandado foi expedido, e desde então o homem se encontrava foragido.

A equipe de investigação da DEAM monitorava os deslocamentos do suspeito e verificou que ele havia permanecido recentemente no estado da Bahia. Com a informação de que retornaria a Pau dos Ferros, os policiais intensificaram as diligências, conseguindo localizá-lo e efetuar a prisão.

O homem possui outras passagens pela polícia relacionadas à violência doméstica, incluindo crimes de lesão corporal, ameaça, descumprimento de medida protetiva, além de furto e maus-tratos a animais domésticos.

Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Toda ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Pau dos Ferros, com apoio da Rádio Patrulha da Polícia Militar (PMRN).

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte solicita que informações que possam auxiliar nas investigações sejam repassadas de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.