Polícia Civil do RN prende suspeito de integrar milícia armada na Grande Natal

Policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia de Macaíba (20ª DP) deflagraram, na tarde desta quarta (27), a 3ª fase da “Operação Seth”, que teve como objetivo investigar e desarticular a ação de um grupo criminoso armado com atuação no município de Macaíba e região. Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante por posse de arma de fogo no município de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal.

De acordo com as investigações, os membros do grupo realizam crimes como homicídios e roubos em propriedades urbanas, rurais e também atuam nas ações criminosas se passando por agentes de segurança pública. Nesta terceira fase, a ação policial se deu na comunidade Rio da Prata, zona rural de São Gonçalo do Amarante, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão e, durante a diligência, uma arma de fogo e munições foram localizadas com o suspeito investigado. Ainda segundo as informações, o suspeito é apontado como um dos membros de um grupo de milicianos que atua nas áreas rurais de Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Ielmo Marinho e outras cidades da Grande Natal.

O homem foi preso e autuado em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e permitido.

Os trabalhos investigativos serão aprofundados para revelarem outras ações do suspeito, bem como a identificação de mais pessoas envolvidas com esse grupo.

Operação Seth

O nome da operação remete à mitologia egípcia, na qual Seth é apontado como o deus da confusão, da desordem e da perturbação, tendo como características a fúria, a crueldade, o sofrimento e outras negatividades. Os possíveis crimes praticados por esses grupos investigados, embora alguns deles se intitulem como “justiceiros”, podem ter tido motivações como “ciúmes”, “discussões banais”, “domínio de territórios”, “queima de arquivos” e outras vaidades, provocando desassossego social.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.