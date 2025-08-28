Polícia Civil do RN prende ex policial militar foragido por homicídio em Natal

Policiais civis da Diretoria de Polícia Civil da Grande Natal (DPGRAN) prenderam, nesta terça-feira (26), um ex-policial militar, condenado a 12 anos e seis meses de reclusão pelo homicídio de Lucas Soares Costa, ocorrido em 2018.

A prisão foi possível após denúncia anônima, informando que um procurado da Justiça estaria transitando em um veículo de aplicativo. Ao avistarem a motocicleta, os policiais realizaram a abordagem e constataram que se tratava do suspeito.

O crime ocorreu no dia 2 de fevereiro de 2018, no bairro Dix-sept Rosado. Lucas, de 18 anos, estava com a namorada e um grupo de cerca de 40 motociclistas, dando voltas pela cidade, quando foi atingido por um disparo de fuzil. O crime aconteceu no cruzamento das avenidas Coronel Estevam com Bernardo Vieira.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, a vítima e o grupo seguiam em direção à Praia do Meio, quando houve uma colisão entre veículos que derrubou Lucas e sua namorada. Lucas subiu novamente na moto, transitando pela contramão e acompanhado da namorada a pé, momento em que foi atingido pelo disparo do policial. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Na época, o homem foi julgado por um júri popular, da 1ª Vara Criminal de Natal. Após o julgamento, o conselho de sentença o condenou pelo homicídio qualificado, determinando também a perda da função pública.

Depois da condenação, o homem chegou a cumprir pena em liberdade até que a defesa recorresse da decisão do júri. Desde então, o suspeito estava foragido da Justiça.

Após a prisão realizada pela equipe da DPGRAN, o homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá a pena de 12 anos em regime fechado.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população, que pode repassar informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.