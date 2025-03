Polícia Civil do RN e RJ prendem homem condenado por homicídio em Nova Cruz

Policias civis da Delegacia Especializada de Capturas e Polícia Interestadual (DECAP/Polinter) de Natal, em ação conjunta com a Delegacia Especializada de Capturas e Polícia Interestadual (DECAP/Polinter) do Estado do Rio de Janeiro, cumpririam, na amanhã desta sexta-feira (28), um mandado de prisão condenatória expedido pela 2ª Vara da Comarca de Nova Cruz, contra um homem de 63 anos, pela prática do crime de homicídio.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 17 de novembro de 2005, na cidade de Nova Cruz. Na ocasião, o suspeito, que mantinha uma relação extraconjugal com a vítima, teria se envolvido em uma briga motivada por ciúmes. Durante o desentendimento, o homem atacou a vítima com golpes de faca, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local.

Diligências foram realizadas pelas equipes da DECAP/Polinter do RN e RJ, onde localizaram e prenderam o suspeito, no bairro Jacaré, na cidade do Rio de Janeiro. O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde foi sentenciado a 12 anos de prisão em regime fechado.