Polícia Civil do RN bloqueia mais de R$ 40 milhões em operações contra lavagem de dinheiro com cassinos on-line

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), deflagrou, nesta quarta-feira (21), as operações “Shadow Influence” e “Cassino Royale”, com foco em esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e plataformas de apostas.

As investigações têm como principal objetivo desarticular sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro que envolvem influenciadores digitais e plataformas de apostas online, setores que têm apresentado crescimento exponencial e atraído a atenção de criminosos interessados em ocultar a origem ilícita de recursos financeiros.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nos estados do RN, SP, PE e MA. As ações resultaram no bloqueio de cerca de R$ 40 milhões e na apreensão de bens de alto valor.

De acordo com as autoridades, os influenciadores investigados são suspeitos de utilizar sua visibilidade nas redes sociais para promover plataformas de apostas não regulamentadas, ao mesmo tempo em que movimentavam grandes quantias de dinheiro por meio de transações disfarçadas, dificultando o rastreamento da origem dos recursos.

A Polícia Civil ressalta que as investigações continuam em andamento e novas medidas podem ser adotadas conforme o avanço da apuração.