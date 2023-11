Polícia Civil divulga novos endereços de delegacias especializadas

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte divulgou, nesta sexta-feira (17), os endereços das delegacias especializadas vinculadas ao Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV), agora localizado na Rua Demócrito de Souza Paiva, n. 1580, Lagoa Nova Natal.

A Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Natal (DPCA/Natal) e a Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência de Natal (DEPID/Natal) estão funcionando no seguinte endereço: Rua Demócrito de Souza Paiva, n. 1580, Lagoa Nova Natal.

A Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Parnamirim (DPCA/Parnamirim) e a Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência de Parnamirim (DEPID/Parnamirim) estão localizadas na Avenida Edgar Dantas, n. 710, Santos Reis, Parnamirim. Em Mossoró, a DPCA está funcionando na Rua Julita G. Sena, 241, no bairro Doze Anos.

Confira ainda os endereços atualizados das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs) da Polícia Civil:

Natal e Região Metropolitana:

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Natal – Zonas Leste, Oeste e Sul, (DEAM/ZLOS): Av. Capitão-Mor Gouveia, 1339. Nossa Senhora de Nazaré, antigo prédio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Telefone: (84) 98135-5218.

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Natal – Zona Norte (DEAM/NORTE): Av. Guadalupe, 2145. Potengi. Telefone: (84) 98135-6792.

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Parnamirim (DEAM/Parnamirim): Rua Átila Paiva, 69, bairro Cohabinal, Parnamirim. Telefone: (84) 98123-4114.

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Gonçalo (DEAM/São Gonçalo do Amarante): Rua Francisco Duarte de Carvalho. Bairro Jardins. Instalada no Natal Moda Shopping.

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Ceará-Mirim (DEAM/Ceará-Mirim): Rua Itajagre, 82. Instalada na Central do Cidadão.

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Macaíba (DEAM/Macaíba): Rua Pau Brasil, 33. Instalada na Central do Cidadão, bairro Monte Líbano.

Interior do RN

Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Mossoró (DEAM/Mossoró): Rua Julita G. Sena, 241. Doze Anos. Telefone: (84) 98135-6111.

Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Assú (DEAM/Assú): Av. Senador João Câmara. Conjunto Janduís. Instalada na Central do Cidadão. Telefone: (84) 98125-6233.

Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Pau dos Ferros (DEAM/Pau dos Ferros): Rua Paul Harris, S/N. Bairro São Benedito. Instalada na Central do Cidadão. Telefone: (84) 99204-7215.

Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Nova Cruz (DEAM/Nova Cruz): Rua Deputado Djalma Marinho, bairro São Judas, Nº 115. Instalada na Central do Cidadão. Telefone: (84) 99170-1046.

Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Macau (DEAM/Macau): Rua Dr. Abelardo de Melo, s/n. Valadão. Telefone: (84) 9 8200-7676

Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Caicó (DEAM/Caicó): Rua Dom Adelino Dantas. Cidade Judiciária – Maynard. Telefone: (84) 98164-9513.