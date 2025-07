Polícia Civil desmantela esquema de corrupção no Dentran em Mossoró

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV), deflagrou nesta quarta-feira (16) a Operação Agrado na sede do Detran em Mossoró. A ação investiga práticas de corrupção envolvendo servidores públicos e despachantes que atuariam na venda de aprovações de processos veiculares.

Segundo o delegado Jomário Montenegro, em entrevista à TV Tropical, as investigações começaram há cerca de oito meses, após a constatação de uma adulteração em um veículo que foi aprovada por uma empresa terceirizada vinculada ao Detran. A partir desse caso, depoimentos revelaram a existência de um esquema de “caixinha” semanal, com valores que variavam de R$ 50 por aprovação até R$ 300 por semana, envolvendo servidores do órgão.

Ainda de acordo com o delegado, pela quantidade de aprovações realizadas, o esquema pode ter movimentado até R$ 20 mil semanalmente. Dois servidores do Detran foram afastados de suas funções e estão sujeitos a medidas cautelares. Até o momento, ninguém foi preso. As investigações continuam.

Blog do Ismael