Polícia Civil desarticula associação criminosa voltada para o tráfico de drogas

Policiais civis da 85ª Delegacia de Polícia (DP) de João Câmara deflagraram uma Operação nos dias 27 e 28 de março. A ação resultou no cumprimento de seis mandados de prisão preventiva, expedidos pela 2ª Vara da Comarca de João Câmara e duas prisões em flagrante pela suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Operação teve como objetivo desarticular um esquema de “delivery” de entorpecentes na região do Mato Grande, localizada no município de João Câmara.

De acordo com as investigações, uma associação criminosa, vinculada a uma facção, estava utilizando mototaxistas para comercializar os entorpecentes na cidade. No decorrer das diligências, os policiais da 85ª DP apreenderam porções de drogas, uma quantia em dinheiro fracionado, aparelhos celulares e materiais usados no tráfico.

Eles foram conduzidos para a Delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça a importância da colaboração da população e solicita que informações sejam repassadas de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.