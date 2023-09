Polícia Civil deflagra Operação “Vampiro” e apreende drogas e explosivo em Caicó

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Caicó (DEFUR/Caicó) deflagraram, nesta sexta-feira (22), a Operação “Vampiro”. O seu objetivo é a desarticulação do tráfico de drogas voltado para pessoas carentes, submetidas a trabalho árduo em lixão no município de Caicó por integrantes do crime organizado.

No decorrer das diligências, foram cumpridos mandados de prisão em desfavor de dois suspeitos. Além disso, um mandado de busca e apreensão na casa de um deles, resultando em sua prisão em flagrante por tráfico de drogas e por manutenção de artefato explosivo.

A Operação “Vampiro” é corolário das investigações realizadas no âmbito da Operação “Queda do Homem” e da Operação “Consequência”, deflagradas respectivamente em agosto e setembro de 2023.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS