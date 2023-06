Polícia Civil deflagra Operação “Mãos de Tesoura” e prende nove suspeitos

Policiais civis da 97ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Assu), em uma ação conjunta com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) e a Polícia Penal do RN, deflagraram, nesta quarta-feira (14), a Operação “Mãos de Tesoura”, em Assu. O seu objetivo foi a elucidação de um homicídio praticado em fevereiro de 2023 contra um cabeleireiro, assim como o combate ao tráfico de drogas praticado no município.

Após quatro meses de investigação, 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências localizadas em bairros diversos, como Frutilândia, Feliz Assu, Vertentes, Cristóvão Dantas e IPE. Foram encontrados e apreendidos: várias porções de maconha e de cocaína, assim como uma balança de precisão.

Ademais, três mandados de prisão foram cumpridos, e outros suspeitos foram presos em flagrante no decorrer das diligências. Oito deles, suspeitos por tráfico de drogas e homicídio, foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. Um nono suspeito, autuado por receptação culposa, foi liberado em seguida e responderá pelo crime em liberdade.

O trabalho da Polícia contou com o apoio da Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP Mossoró/RN – SENASP/MJ).

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.